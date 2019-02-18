أكد علي عثمان محمود مدير التعاون الخارجي والمتحدث الرسمي باسم هيئة التصنيع الحربي السوداني، أن جناح دولة السودان يستعرض 124 منتجاً خلال معرض آيدكس 2019، تشمل الدروع والأسلحة والذخائر والإلكترونيات والمهمات العسكرية والقوارب البحرية والخدمات.
وأوضح أن السودان يشارك بوفد كبير يقوده وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد أحمد ابنعوف وأنها المشاركة الرابعة على التوالي لبلاده.
وأضاف إن هيئة التصنيع الحربي السودانية سوف تدشن اليوم منتجات جديدة،في تطور لافت لمنتجاتها الدفاعية كثمرة لتطور المعارف بالهيئة والاستفادة من مشاركاتها السابقة في معرض آيدكس.
وأشار إلى أن المنتجات الدفاعية السودانية متاحة الآن للعملاء والاستخدام بعد إجراء التجارب الميدانية الناجحة عليها.
وأضاف إن المنتجات الجديدة تشمل قاذف الصواريخ TAKA Y4 89مم متعدد الفوهات وهو قاذفة صواريخ متعددة الفوهات تصميم وإنتاج هيئة التصنيع الحربي السودانية كما يوجد قاذف صواريخ «TAKA- Y5» متعدد الفوهات عيار 129 ملم (عيار جديد).
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يستعرض 124 منتجاً خلال آيدكس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.