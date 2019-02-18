تعرف على موعد انعقاد اللجنة الوزارية السودانية القطري

اتفق وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

على عقد اللجنة الوزارية العليا القطرية السودانيةالمشتركة في مارس المقبل في الدوحة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن قد بالمانيا،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة الأنباء السودانية(سونا).

وناقش الوزيران قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات على ضوء مخرجات زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للدوحة مؤخراً.

كان الرئيس البشير قد زار قطر الشهر الماضي في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الاحتجاجات في بلاده بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية.

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