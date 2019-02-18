المركزي: تسليم السيولة لتغذية الصرافات يومياً

قال بنك السودان المركزي إن استلام السيولة سيكون بصورة يومية من الخزينة المركزية، مشيراً إلى أن الأمور بدأت تتحسن بعد تغذية الصرافات. وأعلنت شركة الخدمات المصرفية اكتمال برمجة كافة الصرافات على العملة الجديدة فئة (100، 200) جنيه.
وقال مصدر بالبنك المركزي بحسب “المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إنه تم تسليم أكثر من 200 مليون جنيه للبنوك لتغذية الصرافات الآلية بالسيولة، مشيراً إلى أن مشكلة النقص في الأوراق المالية ستتم معالجتها وفقاً لخطة شاملة وضعتها الدولة.
في ذات السياق، قال مدير شركة الخدمات المصرفية، عمر عمرابي، إن كثيراً من الصرافات الآلية تمت برمجتها على العملة الجديدة، بجانب معالجة الأعمال الفنية التي تخص ماكينات الصراف الآلي.
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