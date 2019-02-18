منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير شئون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في مقرّ "معرض آيديكس 2019" أمس الأحد، وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مجالات التعاون في عدد من المجالات المختلفة، بما يخدم مصالح البلديْن والشعبيْن الشقيقيْن.
حضر اللقاء وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شئون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي والأمين العام لشئون المجلس الأعلى للاتحاد حمد عبدالرحمن المدفع.
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