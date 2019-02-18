إيقاف مرتبات أطباء بمستشفى الأبيض لتأييدهم الحراك الثوري

قالت نقابة أطباء السودان الشرعية؛ إن السلطات الأمنية؛ بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان؛ أوقفت مرتبات أطباء ومنعتهم من مزاولة العمل في المستشفيات والعيادات الخاصة؛ وطالبت بعضهم بمغادرة الولاية.
وأضافت في بيان اليوم الاحد: "كما تم إيقاف اطباء عن العمل في الجامعة بالتنسيق مع ادارتها؛ ونقل بعضهم الى المستشفيات خارج المدينة".
وقالت إن الاستهداف الامني للاطباء؛ تم بتوجيهات من الوالي احمد هارون؛ لتضامنهم مع الحراك الشعبي في الشارع.
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