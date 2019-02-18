تفاصيل محاولة انقلاب داخل البيت الأبيض

كشف مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، اليوم الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأمريكية بحث في 2017 إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندًا إلى مادة في الدستور.

وبناء على ذلك، طالب السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، الكونجرس بفتح تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل ” محاولة إنقلابية إدارية ” في البيت الأبيض.

وتفصيلًا، صرَّح أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة ” إف بي آي ” ، بأن مساعد وزير العدل رود روزنشتاين ” كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه ”.

وأوضح مكابي، أن روزنشتاين، الذي كان يشرف على التحقيق الروسي، قائلًا: ” طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة ” ، في إشارة إلى مباحثات حول التعديل 25 من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان ” عدم كفاءة ” الرئيس لتولي مهامه.

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وأضاف أن ” ما كان يجري تعداد للأصوات ” التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترامب.

يذكر أن مكابي، أقيل بدوره في مارس 2018 من ” إف بي أي ” ، وأعلن رسميا أن هذا الأمر حصل لأنه قدم تسريبات للصحافة.

من جانبه، وعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف ” من يقول الحقيقة ” .

وصرح قائلًا : ” سنكتشف ما حدث، والطريقة الوحيدة هي استدعاء أشخاص لتقديم إفاداتهم تحت القسم ” ، مشككا بكلام مكابي، واتهمه بأنه كانت لديه أفكار ناشئة عن خلفية سياسية ” .