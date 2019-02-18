روسيا تعفي الإماراتيين من تأشيرة الدخول المسبقة

أعلنت جمهورية روسيا الاتحادية إعفاء مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه اعتباراً من الأحد سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية روسيا الاتحادية بدون تأشيرات مسبقة. وصدر قرار الإعفاء بناءً على الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة كازان الروسية، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ودينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية في 6 يوليو/تموز 2018. Advertisements وبموجبها تم الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية. وقد وقع الاتفاقية آنذاك من جانب دولة الإمارات، معضد حارب الخييلي سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية، ومن الجانب الروسي ألكسندر يفيموف سفير روسيا الاتحادية لدى الإمارات.

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