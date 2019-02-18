من سوتشي الى وارسو..بقلم ابوحسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في اللحظة التي يجتمع فيها من يريدون السلام للشرق الاوسط ويسعون بكل جد واجتهاد لحلحلت كل القضايا العالقة في سورية لا سيما محاربة داعش والقضاء على ما بقي من الفلول بعد الخسائر الفادحة التي الحقها بهم التحالف الايراني الروسي التركي..تجتمع هذه الدول في سوتشي والعالم كله على النقيض من ذلك الا القليل..فقد توجهت انظارهم الى وارسو حيث يتم تنصيب نتنياهو زعيما للشرق الاوسط في حضورهم حتى لايجدون مايحتجون به في مقبل الايام..التسابق الذي حصل لحضور تنصيب نتنياهو، خصوصا من قبل العرب سيحصدون نتائجه عاجلا ام آجلا

لانهم يعلمون ان وارسو لم تجتمع لحل قضية فلسطين ولا لمحاربة داعش في الشرق الاوسط ولم تجتمع لقضية اليمن ومحاكمة من ابادوا شعبا بأكمله لولا لطف الله بهم ونصره لهم .

من المضحك ان تجتمع بعض الدويلات العربية بإملاءات امريكية لتكوين حلف عربي اسرائيلي ضد ايران،امريكا ماعادت تحارب بجنودها ولا باموالها، امريكا تريد ان تصرف العرب عن القضية الحقيقية وهي قضية فلسطين المحتلة وتجعل الصراع بين المسلمين انفسهم سنة وشيعة وبالتالي يصيبهم الضعف جراء الحرب ومن ثم تنقض عليهم ويتم العرس الصهيوني (دولةاسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات).

ولكن هناك من هو يستطيع ان يتلاعب بإبجديات الفكر الغربي وعنده نظرة استشرافية للمستقبل والى ما تؤول اليه المنطقة في مقبل المواعيد فاستعد واعد العدة ،لتجاربه السابقة ولقيادته التي تتمتع بالحكمة والبصيرة التي لم ولن تنبطح للامريكان كما يفعل الملوك من العرب ومن لف لفهم ،وانا عندما اقول هذا الكلام اقصد به الجمهورية الاسلامية في ايران التي اثبتت للعالم كله مدى ما تتمتع به من حنكة وذكاء وخبرة في شؤون الحرب والسياسة واسعددت الشعوب الاسلامية لانهم ينظرون اليها الدولة الاسلامية الوحيدة التي تقف في وجه امريكا وتقول لالالا بينما بقية الدول الاسلامية كأنما ولايات تابعة لامريكا توجهها حيث تشاء ومتى تشاء.

قد يختلف البعض مع ايران في بعض الاشياء ولكن هذا لايجعلنا ننكر مواقفها التى لاتحجبها الشمس، شئنا ام ابينا ايران هي الدولة الوحيدة القادرة على خلاص المسلمين من الغطرسة والهيمنة الامريكية.

الذي ينظر بعين فاحصة ويتابع الاحداث يسأل هذا السؤال..لماذا كل هذه الخصومة الامريكية لايران؟ هل ايران جارة لامريكا؟ الامر واضح ان امريكا تعلم تمام العلم ان من يقف ضدها ويكون حجر عثرة لها ويحول دون تحقيق اهدافها الرامية لتدمير الاسلام هي ايران وليس هناك غير ايران،لذلك تحشد الحشود الفاشلة للوقوف ضد ايران بعد ما فشلت كل محاولاتهم ورسائلهم السرية للقيادة الايرانية ،فيرتبون لجعل الناتو العربي حل بديل وهم يعلمون ان كل العواصم العربية هي تحت مرمى الصواريخ الايرانية ولكنهم لايبالون، لانهم لايدفعون بجندوهم ولا باموالهم .

والعاقل من له حكيم يرشده