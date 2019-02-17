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المريخ يكون بعثة تونس

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Aljazoli 0 تبليغ

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ترأس الاستاذ محمد جعفر قريش، الأمين العام لنادي المريخ، اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد مساء اليوم بالمكتب التنفيذي للنادي والذي استمر لأربع ساعات، حيث كون فيه بعثة النادي إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي يوم 27 فبراير الحالي في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية، وتتكون البعثة من 32 فرداً برئاسة عمر محمد عبدالله وهيثم الرشيد نائباً له.

كما ناقش الاجتماع تقرير القطاع الرياضي عن فريق الكرة بجانب تجهيز الاستاد للقاء الإياب الذي يقام يوم 29 مارس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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