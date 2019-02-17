تحرير الـ14 تونسيا المحتجزين في الزاوية الليبية

أعلن رئيس مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن مدينة الزاوية الليبية العقيد عادل الحواص تحرير الرهائن التونسيين الـ 14. Advertisements وقال فى تصريح لبوابة "الوسط" الليبية إن الرهائن كانوا محتجزين منذ الخميس الماضي في مدينة الزاوية غرب البلاد. يذكر أن التونسيين المحتجزين هم من الموظفين في ميناء الزاوية وقد تم احتجازهم من مجموعة مسلحة لدى عودتهم من عملهم.

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