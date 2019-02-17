أصيب تسعة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين شرقي جباليا شمالي القطاع، ما أدى لإصابة تسعة شبان بجروح مختلفة، نقلوا إثرها إلى المستشفى الأندونيسي. Advertisements وأطلق جيش الاحتلال النار على مئات الشبان المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لبلدة جباليا شمالي القطاع. ودوت انفجارات عنيفة ضمن نشاط وحدة الإرباك الليلي إضافة إلى أصوات صافرات يطلقها الشباب الفلسطيني قرب الحدود. وكانت وحدة الارباك الليلي قد استأنفت عملها منذ ثلاثة أسابيع بعد تعثر جهود التهدئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.