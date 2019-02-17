مفاجأة نارية بشأن انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

فجرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية مفاجأة قوية بشأن ما تردد حول انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيقاتل من أجل الحفاظ على "صلاح" خاصة وأنه أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن القوة المالية الضخمة التى يمتلكها ليفربول والتي تصل أرباحها السنوية إلى 125 مليون جنيه إسترلينى، تساعده للاحتفاظ بخدمات محمد صلاح جناح الفريق، لعدم الحاجة إلى تسويقه أو بيعه لجلب المال إلى النادى.

وكانت تقارير صحفية التى ربطت بين نجم الريدز وانتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالى، خلال الميركاتو الصيفى وأن العملاق الإيطالى رصد 175 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.