عبد الرحيم : حريصون على انجاح مشروع الراجحي بمعالجة كل التحديات

قال رئيس الجهاز القومي للاستثمار عبدالرحيم محمد حسين،إن الدولة حريصة على إنجاح مشروع الراجحي السعودي الزراعي بالولاية الشمالية، باعتباره أحد دعامات الأمن الغذائي العربي لزراعة مساحة 450 ألف فدان من الحبوب.

وقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الراجحي، خلال لقائه الفريق عبدالرحيم، تنويراً عن مراحل سير تنفيذ المشروع بالشمالية في مساحة 450 ألف فدان. وتشمل المرحلة الأولى 337 فداناً لإنتاج مئتي طن من الحبوب الغذائية باستخدام أفضل النظم والتقنيات الحديثة وتدار بالطاقة الشمسية.