عمران خان: ولي العهد السعودي يحمل معه أكبر استثمارات في تاريخ باكستان

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بزيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الحالية إلى باكستان، وكشف أن الاستثمارات التي ستصاحب هذه الزيارة ستكون الأكبر في تاريخ بلاده.

وأكد خان أن الزيارة تدل على عمق العلاقات بين البلدين، ولفت إلى أن من شأن الزيارة أن تعزز هذه العلاقات وتنقلها إلى مستوى الشراكة الاقتصادية القوية.

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وكشف رئيس الوزراء الباكستاني أن الاستثمارات التي ستنتج عن هذه الزيارة ستكون الأكبر في تاريخ باكستان، موضحاً توقيع عدة مذكرات تفاهم بين البلدين، إحداها ستتضمن إنشاء مصفاة للنفط في ميناء "جوادر".

وأكد خان على توافق الرياض وإسلام آباد في القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية التعاون على هذا الصعيد، لتحقيق السلام في عدد من ملفات الصراع في المنطقة.

من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني: إن السعودية تلعب دورًا "رياديًّا" في دعم أمن واستقرار المنطقة، وضرَب مثالًا بدور المملكة في دفع عملية السلام بأفغانستان؛ وفقًا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام باكستانية.