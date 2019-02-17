إحباط عملية تهريب (2) سبيكة ذهب وكمية من المصوغات الذهبية عبر مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من إحباط عملية تهريب (2) سبيكة ذهب وكمية من المصوغات الذهبية ( غوائش وسلاسل وخواتم وأساور) بحوزة إمرأتين كانت في طريقها لخارج البلاد عبر مطار الخرطوم.

وقال مصدر أمني مطلع بحسب (smc) إن العملية تأتي في إطار مكافحة تهريب الذهب لخارج البلاد، مشيراً إلى أن وزن الذهب والعملة المسموح به خلال السفر للخارج أصبحت تمثل تهديداً للإقتصاد الوطني وذلك من خلال إستغلال البعض للحد المسموح به لتفويج جماعات من الشباب لتهريب العملة بجانب نشاط بعض النسوة في تهريب الذهب.

وأكد المصدر يقظة الأجهزة الأمنية في تعقب المجموعات الإجرامية التي تسعى إلى تخريب الاقتصاد القومي.