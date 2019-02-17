الشعبي نهر النيل يعلن مقاطعة زيارة رئيس الجمهورية للولاية

المدارية :المدارية

اعلنت امانة حزب المؤتمر الشعبي ولاية نهرالنيل مقاطعتها لزيارة رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير المعلنة نهاية هذا الشهر وعزا الشعبي مقاطعتها الي ان سبب الغاء الزيارة الي الولاية والتي تأجلت بسبب الاحتقان والاحتجاجات مازالت قائمة مما جعل الشعبي يعلن مقاطعته ولفت الحزب في بيان تلقت المدارية نسخة الي موقفه المستقل والذي يتعاطي بالندية والمسؤلية الوطنية مع كل الاطراف واضاف البيان , وقد أبدينا إعتراضنا على نهج النظام ومباراته للإحتجاج الشعبي بالمسيرات المحشودة, مما يهدر وقتا” ومالا” وجهدا” ثمينا دون أن يسهم في الحل السياسي الذي يجنب البلاد الإنزلاق .ونرى الوقت الأن ليس للمساندة بل للمسأءلة عن ما ترتب على التعامل الأمني مع الأحداث وان الشعبي سيعمل لحشد الرؤى والطاقات والإحتكام للمشتركات الوطنيه التى تفضي بالبلاد للحل السياسي الشامل .

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية