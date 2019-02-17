بالفيديو :الممثل الكبير عبد الحكيم الطاهر يزرف دموعه باستوديو سودانية 24 بسبب (نقابة المنتحرين)

نزلت دموع الممثل الكبير عبد الحكيم الطاهر باستوديو برنامج صباحات سودانية على قناة سودانية 24 – نزلت دموعه وهو يشاهد مشهداً من مسرحية (نقابة المنتحرين) التي شارك في بطولتها قبل أكثر من عقد من الزمان.

مذيعة البرنامج طرحت عليه سؤالاً عن أسباب تراجع المسرح السوداني عما كان عليه قبل سنوات خلت وكانت إجابته تلخيصاً لمجمل الأسباب أثرت على واقع المسرح حيث ركز على عاملين أجملهما في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بجانب رفع يد الدولة عن الإنتاج المسرحي ودعمه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)