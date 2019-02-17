شمال دارفور تدعو المزارعين للانتقال إلى الزراعة الحديثة

اختتم وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية، بولاية شمال دارفور، عادل محجوب حسين، يرافقه المدير العام للوزارة الهادي أحمد حسن وعدد من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة، اختتموا زياراتهم التفقدية إلى محليات الولاية الجنوبية والجنوبية الشرقية (اللعيت، الطويشة، كلميندو، أم كدادة) وقفوا خلالها على سير عمليات حصاد الموسم الزراعي الشتوي.

واطلع الوزير والوفد المرافق له من معتمدي تلك المحليات ومديري الإدارات التابعة للوزارة واتحادات أصحاب المهن والجمعيات الزراعية، اطلعوا على مجمل الأداء الزراعي بتلك المحليات والتحديات التي تواجهها، باعتبار أن المحليات الجنوبية والجنوبية الشرقية هي ذات إنتاجية عالية للمحاصيل النقدية والغذائية والتي يأتي على رأسها الفول السوداني والدخن.