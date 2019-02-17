بحضور ولي العهد السعودي.. توقيع اتفاقيات مشتركة بين المملكة وباكستان بـ20 مليار دولار

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن باكستان دولة قوية وسنكون شركاء كما كنا دائما، ونعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية معها”.

وكشف خلال خلال حضوره ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان توقيع اتفاقيات بين البلدين ضمن جولته الآسيوية، تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والنفط والتعدين والطاقة، ” وقعنا اتفاقيات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار، مضيفا “كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان”

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد وصل مساء اليوم إلى اسلام آباد، في زيارة رسمية لباكستان. وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية رئيس وزراء باكستان عمران خان وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويدأ وسفير السعودية لدى باكستان نواف المالكي وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزول ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بولي العهد وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدمه. وصحب رئيس الوزراء الباكستاني ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.