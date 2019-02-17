شمبات تخرج في مظاهرات هادرة

شهدت منطقة شمبات بالخرطوم بحري مظاهرات مطالبة برحيل البشير ونظامه فوراً. وهتف المتظاهرون: "حرية، سلام، عدالة" أثناء التظاهرة، بحسب شهود عيان. وذكر شهود عيان أن الشرطة اعتقلت العديد من المتظاهرين. ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول 2018، إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاث اضعاف.



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