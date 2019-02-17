قطر تناقض نفسها.. تدعم الإرهاب وتدينه (فيديو)

نشرت منصة "مداد نيوز" فيديو يوضح أن قطر تناقض نفسها بدعم الإرهاب وإدانته، فقد أدانت الخارجية القطرية هجوم سيناء الإرهابي بينما تستمر في تمويل الإرهابيين واستضافة المخربين على شاشاتها الإعلامية.
وكانت قد أدانت قطر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا للجيش المصري في محافظة شمال سيناء صباح السبت، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 15 عسكريا.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن الدوحة "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".
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