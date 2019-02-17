راجل البلد.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> نصر مستحق

> تأهل بطعم البطولة

> سبعة مليون دولار في طريقها للسودان

> يابنك السودان افتح خزائنك الخاوية دي

> واجهز للدولار الجاييك

> سبعة مليون دولار ستحل مشكلة البلد

> ومشكلة البلد مايحلها الا راجل البلد

> فعلا راجل البلد يامريخ

> زغردي يافطومة

> قولن جق يابنوت

> البلد بلد البنت والولد

> وعشان كده

> ولاجل البلد والبنت والولد

> قرر راجل البلد يحل مشكلة البلد

> وتسقط بس

> المولودية

> ايها الناس

> باص بكري مبالغة

> نفس الباص بتاع كورة اتحاد الجزائر

> من نفس الحتة

> وفي نفس الملعب

> ولي نفس الميدو

> بكري يجدع( بكسر الدال)

> وميدو يبدع ويمتع

> احبك ياكردنة

> لازم نكرم كردنة

> وروشا

> وفطومة اختي

> والفريق الزامبي اسمو شنو داك

> راجل البلد قرر يحل مشكلة البلد

> و يحل مشكلة سيد اللبن

> سيد اللبن مشكلتو عويصة

> لبنو بقطع

> ورطلو مقدود

> والتمنة مصفي بس

> يحلب يملي التمنة

> ويزيدها موية

> ويتحرك

> حمارو اشتر

> بمشي وينطط

> يكشح كل اللبن

> ولما سيد اللبن يصل محل ببيع اللبن

> يلقي رصيدو من الارطال صفر

> زايد اللبن موية

> وبعد ده لا لمه في اللبن ولا الموية ولا شرف الوطن

> راجل البلد قرر يحل مشكلة سيد اللبن

> سبعة مليون دولار دي

> تقلب النيل نهر لبن ياسيد اللبن

> ايها الناس

> وضعنا ايادينا فوق بعضها

> فكان نصرا جميلا فيهو جماعيتنا

> كان استادا جميلا يحكي روعتنا

> وكان تأهلا جميلا سبب فرحتنا

> وكنا

> وضع ايادينا فوق بعضها موش افضل من وضعها علي قلوبنا؟

> لنردد عبارات الانكسار

> البقدر منو

> البدفع منو

> البعالج منو

> البعسكر منو

> البسجل منو

> البدرب منو

> وغيرها من عبارات فقدان الثقة بالنفس

> امة المريخ تستطيع ان تقوم باي شئ

> وهاهي الظروف قد اختبرتها واستدعتها

> فكان المريخ في مربع العرب الذهبي

> لو ركنا للاحباط لكنا الآن نندب الحظ العاثر ونلطم الخدود

> ولكنا كنا

> تحية لامة المريخ فردا فردا

> يا امة الأمجاد

> ايها الناس

> نحن الآن ننعم بمقعدنا في نصف نهائي العرب بجدارة

> لا لشئ سوي ثقتنا بانفسنا

> فما بال بعضنا الذي كان يفقد حتي الثقة في تأهلنا لدور النخبة؟

> ايها الناس

> اذا الشعب يوما اراد الحياه

> لابد ان يستجيب القدر

> هاهو الشعب يريد الحياة

> شعبنا

> شعب المريخ اراد الحياه

> لذا استجاب القدر

> ايها الناس

> الصبر طيب

> ولما صبرنا

> اكدت الثوابت ان الزولفاني شاطر لا مجرد محظوظ

> وان الحرفية التي يؤدي بها الاولاد

> ليست الا احترافية مدرب

> مبروك للمدرب الشاطر الصابر المثابر

> وتحية كبيرة لاعضاء مبادرة الجار الذين سلمونا القلعة وكأنها صالة افراح

> فكانت الافراح

> والتحية للاولاد فردا فردا

> وللجمهور الذي حضر وابدع

> لسسسه الغيابات علي المدرجات ظاااهرة

> المهم

> ياناس الاتحاد العربي

> جائزتكم دي بسيطة ومابتغطي معانا

> باص العقرب القبل السنتر ده من محلو بخمسمية الف دولار

> لعبو مرتين

> مرة امس ومرة يوم اتحاد العاصمة

> اها ديل باصين بمليون دولار

> سبعة مليونكم دي تاني الفضل فيها شنو؟

> قروشكم دي بسيطة مابتغطي معانا

> من هنا للمربع الذهبي زيدوها

> اي شئ زاد

> بقت علي سبعة مليونكم دي يعني!

> ايها الناس

> قون محمد الرشيد زي الشوط في الكرة الطائرة

> رمضان باصاها

> ضياء ريزها

> الرشيد شات

> كورة طايرة بس

> كورة النجم دايرين قون ضانك لي ناس السلة

> وقون فراشة لي ناس السباحه

> وقون من السيرف لي ناس تنس الطاولة

> قون الحواجز ده العقرب بجيبو براهو

> ولكن

> ماذا حدث للعقرب؟

> هل هي نفس الاصابة؟؟؟؟.

> ايها الناس

> تحية لكل من اسهم في هذا النصر

> وتحية خاصة مني لشيخي بدرالدين زول الالفية

> والمجد والخلود للشهداء

> شهداء الجزائر

> بكري لعب الباص ورا المقابر

> خلف المليون شهيد

> ولكنه عهد جديد

> ايها الناس

> ان تنصروا الله ينصركم

> اها

> نجي لي تاتشرات اقصد شمارات والي الخرتوم

> والينا

> امس اتأهلنا بارك لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال حايباركوا لينا كتيييير…ايامنا يافردة

والي لقاء

سلك