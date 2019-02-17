دين إسحاق !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> نعم ، فدين الله نعرفه..

> ولكن الذي يروج له إسحاق – ومن شايعه – هو دين غريب حتى على الله..

> فهو دين لا يهمه من الدين إلا شعاراته..

> ثم عباداته بظاهرها ، شوفونا بنصلي…ونصوم…ونحج…ونعتمر…

ونتصدق..

> و(نركب دقن)… ثم نكبر ونهلل بملء أفواهنا..

> أما جوهر الدين – متضمناً الرحمة – فهو أمر ثانوي… وهامشي… ولا يهم كثيراً..

> وكذلك العدل… والصدق…والحرية، والتي هي أصل الدين..

> وإسحاق لا يتحدث عن كل أولئك أبداً…ولا عن الرحمة..

> وحتى في أيام القتل هذه – غض النظر عمن القاتل – لا يُبدي أسفاً على القتلى..

> لا هو…ولا كثيرون غيره من (إخوانه)..

> بل منهم من يتعامل معهم كمحض أرقام باردة في الموازنة..

> ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فهو لا يزداد بها إلا بعداً من الله..

> ومفردتا فحشاء ومنكر تندرج تحتهما ذنوبٌ عدة..

> ومنها ما استسهله الحجاج ، الصائم…المصلي…المتهجد…الحافظ لكتاب الله

> وبسبب ذلك ذكرنا مقولة الحسن البصري الشهيرة قبل أيام..

> فقد قال لمن جادل بشأن الحجاج (إن دخل الجنة فما ضرك أن تلقى الله زانياً)..

> وفي رواية أخرى (إن دخل الحجاج الجنة ضمنت لك عليين)..

> والحجاج هذا شجعه على ما كان يفعل – بما في ذلك القتل – علماء سلطان زمانه..

> كانوا يقولون له : من أجل الحفاظ على دولة الإسلام أفعل أي شيء..

> مع أن زوال الدنيا – والكعبة – أهون على الله من قتل النفس..

> كل الدنيا بما فيها بيت الله نفسه، دعك من الحكومات…والدول… والأشخاص..

> هذا هو دين الإسلام – عند الله – الذي نفهمه..

> ويقول إسحاق – دون أن يطرف له جفن قلم – إننا نمدح الغرب…ونهجو الإسلام..

> بينما نحن إنما نمدح (روح) الإسلام عند الغرب هذا..

> ونهجو موات الروح هذه عند حكومات الإسلام…وعلمائها…و(كُتَّاب) صحافتها..

> فالقسوة والدين نقيضان لا يجتمعان أبداً..

> قسوة القلب…واليد…واللسان…و(القلم) ، والقسوة باسم الدين كمثلها باسم الكفر..

> كلها عند الله قسوةٌ مذمومة…وقد كتب على نفسه الرحمة..

> ثم يغالطنا إسحاق في نصرة الغرب لمسلمي البوسنة… مع أن التاريخ لا (يكذب)..

> ولكن من ينسب فضل (أبريل) للإسلاميين فليكذب كما يشاء..

> بينما تاريخ الانتفاضة – والذي كنا عليه شهوداً – يُثبت إحجامهم عن الثورة..

> فقد كانوا يخشون على (كبرائهم) الذين في سجون نميري..

> واللهم أعصمنا من الدين – ذي القسوة – الذي يدعو له إسحاق…باسم الإسلام..

> وثبتنا على دينك……الذي نعرفه..

> دين الرحمة !!.