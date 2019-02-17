السلطات اليوغندية تمنع عقد ورشة لمجموعات معارضة بكمبالا

فشلت مجموعات معارضة تتبع للحزب الشيوعي في عقد ورشة بفندق كاسنقا بكمبالا الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت السلطات اليوغندية قيام الورشة ، فيما أصدرت الحركة الشعبية شمال بياناً تحفظت فيه على المشاركة في الورشة بعد تلقيها دعوة شفهية للحضور.

ووجهت المجموعة السودانية للديمقراطية ومركز الخاتم عدلان الدعوة لمجموعات معارضة ومسلحة لورشة تعقد بكمبالا يومي 13 و14 فبراير الجاري لبحث التنسيق بينها وبحث بناء تحالف معارض، إلا أنها اصطدمت برفض السلطات اليوغندية التي هددت باعتقال المشاركين في الورشة.

من جهتها أصدرت الحركة الشعبية – شمال بياناً بحسب (smc) أكدت خلاله تلقيها دعوة شفهية للمشاركة في ورشة بناء تحالف قوى بكمبالا.وأشارت الحركة في بيان صادر عن القيادي الجاك محمود “رئيس غرفة الرصد والمتابعة” إلى أنه لا يمكن أن يتم بناء أي تحالف سياسي يضم مجموعة أحزاب وتنظيمات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني دون سابق نقاشات وتفاهمات حول الأسس والأهداف والمبادئ التي ينبني عليها هذا التحالف.

وقالت الحركة إن لديها تحفظات مبدئية واضحة ومعلومة من المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً وأنها غير معنية بمخرجات الورشة ، وطالبت عضويتها بشرق إفريقيا عدم مشاركتها في الورشة، وأشارت إلى أنها لم تفوض أي جهة أو شخص لتمثيلها في تلك الورشة، في إشارة على ما يبدو إلى مجموعة ياسر عرمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)