انعقاد اللجنة الوزارية السودانية القطرية مارس المقبل

التقى وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد بنظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش مؤتمر “ميونخ للأمن” الذي انعقد بألمانيا، واتفق الوزيران على عقد اللجنة الوزارية العليا المشتركة في مارس المقبل في الدوحة.

وناقش الوزيران بحسب وكالة السودان للأنباء قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، على ضوء مخرجات زيارة الرئيس البشير للدوحة مؤخراً.

واختتم الدرديري مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، الذي شهد مشاركات رفيعة المستوى من الزعماء والرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية من مختلف أنحاء العالم.

وخاطب المؤتمر كل من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، والمستشارة الألمانية ميركل، ووزير خارجية، روسيا سيرجي لافروف، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وجون بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إضافة لوزراء خارجية ووزراء دفاع معظم الدول الأوروبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)