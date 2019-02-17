إغلاق مستشفى خاص لمخالفته الاشتراطات الصحية

قررت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان إغلاق أحد المستشفيات الخاصة العاملة بمدينة الأبيض وذلك لتكرار المخالفات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بالمستشفى وذلك إنفاذاً للقانون الذي أجازه المجلس التشريعي بالولاية في العام 2018م.

وقالت د.آمال خليل يوسف المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال كردفان إن إغلاق المستشفي جاء بعد عدد من الزيارات الميدانية التي قامت بها إدارة المؤسسات العلاجية بالوزارة وتم تنبيه إدارة المستشفي التي تم إغلاقها للعمل بالموجهات الخاصة بالقانون وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت العديد من الحملات الخاصة بإنفاذ القانون بمدينة الأبيض حيث تم إغلاق عدد من العيادات وغرف الغيار وتم نزع التراخيص وسمحت للبعض بتوفيق أوضاعها.

وكشفت د.آمال بحسب وكالة السودان للأنباء أن المخالفات تمثلت في المباني والكوادر والخدمات المقدمة وعدم اتباعها للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أن العمل بالمستشفى التي تم إغلاقها سيستأنف بعد توفيق أوضاعها، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً وحراكاً لتنفيذ قانون الخدمات الصحية الذي أجازه المجلس التشريعي بالولاية وأنه لا مجاملة في تطبيق القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)