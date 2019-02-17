مريم الصادق: توحد القوى المعارضة أفشل مخطط الحكومة للتفرقة بينها والشباب

قالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، إن توحد القوى السياسية المعارضة حول إعلان الحرية والتغيير أفشل بصورة كبيرة جهود الحكومة لبث الفرقة بين هذه القوى والشباب الثائر، مؤكدة أن هؤلاء الشباب أجبروا الحكومة على التراجع عن وصفهم بالخونة والمندسين، والتبعية لإسرائيل، واعترافها بقضاياهم.
ووصفت مريم، تهديدات الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قادة المعارضة لدعوتهم لمواصلة التظاهرات، بأنه “نوع من أضرب الهزل السياسي”، وأوضحت أن الحكومة طوال الأسابيع الماضية لم تحفظ حرمة الشباب المتظاهرين، وقتلهم بدم بارد، دعك من القانون، واعتقال آلاف السياسيين والناشطين دون تهم، مؤكدة أن كل ذلك لن يخيف الشعب السوداني ولا الشباب الثائر وإنما يزيدهم عزماً.
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