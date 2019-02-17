رئيس حزب الأمة الفدرالي في حوار ملتهب

حاوره: صديق رمضان

أكد رئيس حزب الأمة الفدرالي، الدكتور أحمد بابكر نهار، أن التدافع الشبابي والهبة السياسية التي تشهدها البلاد، ستقودها إلى واقع أفضل تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة والعدالة الاجتماعية، متوقعاً أن تنهض الدولة لأن كل مقوماتها الانطلاقة والريادة متاحة إذا ما تم عقد مقارنة بين السودان ببعض دول القارة التي نهضت، مؤكداً أن الشعب يعاني ظروفاً معيشية سيئة لم تحدث في تاريخه القديم والحديث على حد سواء، مؤكداً أنهم اتخذوا القرار الصحيح بانسحابهم من الحكومة. وفيما يلي نستعرض إفادات دكتور نهار على أسئلة (الإنتباهة):

> خروجكم من الحكومة أثار ضجة كبيرة في الساحة السياسية؟

> هل قرار فض الشراكة يعبر عن مؤسسات الحزب ؟

> دكتور نهار هو ما قاد المكتب القيادي لهذا الاتجاه؟

> لكنكم شاركتم في الحوار الوطني ألا يعد ذلك نكوصاً عن مخرجات الحوار الوطني؟

> خرج حزبكم من الحكومة. ولكن الدستوريون رفضوا الإذعان لقرار الحزب؟

> كيف تم اختيار وزراءكم الذين رفضوا فض الشراكة للمواقع الدستورية ؟

> هل تعتقد أن هؤلاء باعوا الحزب وانحازوا لأنفسهم؟

> إنهم بصدد مؤتمر استثنائي وتم تجميد رئيسهم، الى اي مدى يتسق هذا الموقف مع النظام الأساسي لحزبكم؟

> أشاروا الى أن الشراكة ليست من اختصاص المكتب القيادي وإنما هي من اختصاص المؤتمر العام؟

> لماذا أقدموا على هذا الخطوة؟

> كيف كان دخل مؤسسات الحزب قبل هذا الموقف؟

وأيضاً قول الشاعر

لو أنت أكرمت الكريم ملكته

ولو أنت أكرمت الليئم تمردا.

> لماذا فض الشراكة الآن بعد كل هذه السنوات مع المؤتمر الوطني ؟

> حزبكم تعرض لانشقاقات عديدة كيف تفسر هذا الأمر ؟

> ألا تعتقد أن خروجكم في هذا التوقيت هو مثل القفز من مركب السلطة قبل غرقها؟

> لماذا شاركتم النظام في الأساس ؟

> كان نتاج فض شراكتم إبعادك عن الحزب وتعيين إسحق رئيساً؟

أما مسألة إقدامهم على هذا الأمر، فهو محاولة لذر الرماد في العيون،عموماً إن لم تستحِ فاصنع ما شئت، لكن أنا لست منزعجاً من أي سلوك يصدر منهم ولا أية خطوة يخطونها لأنه أصلاً تنعدم المقارنة بين موقفينا، وقد تجاوزت الأمر تماماً، أما ما يخص تجميد النشاط، فهذا شأن يخص المؤتمر العام للحزب الذي من صلاحياته انتخاب الرئيس والهيئة الفدرالية وإجازة النظام الأساسي والخطاب السياسي للحزب.

> البعض يؤكد أن التظاهرات الحالية قد تقود البلاد لوضع كارثي، ما مدى صحة ذلك؟

> الجيل الحالي كيف تنظر إليه من خلال هذه الاحتجاجات؟

> ماذا بعد خروجكم من الحكومة اي مربع ينتقل حزب الأمة الفدرالي؟

> في بيان فض الشراكة أشرتم الى تشكيل حكومة انتقالية كيف ترون الأمر؟

> متى تتحقق وحدة أحزاب الأمة ؟

> ذكرت أن الخلافات بينكم والمؤتمر الوطني لم تكن وليدة الحظة ما الذي أوصلها لهذا الحد؟

> لماذا لم تذكر د.فيصل حسن إبراهيم ؟

> حزب الأمة الفدرالي أعفى الأستاذ عبد الحفيظ الصادق واختيار الأستاذ محمد الفاتح السراج أميناً عاماً بدلاً عنه؟ مسألة اختيار الأمين العام وبناءً على أحكام النظام الأساسي للحزب تتم من المكتب القيادي وفقاً للمادة (21) وبما أن الحزب اتخذ قراره بفض الشراكة وهذا استدعى بعض الترتيبات والتدابير التنظيمية والتي تم على إثرها اختيار الأستاذ الحبيب محمد الفاتح السراج أميناً عاماً لأن المرحلة القادمة تتطلب عناصر محددة او بالأحرى أصلب العناصر لأقوى المواقف.

> هل يمكنك أن تحدثنا عن مبادرة حزب الأمة الفدرالي التي ذكرتها في مستهل حديثكم؟



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