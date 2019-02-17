إغلاق ملف سيدة أعمال مطلوبة دولياً

طوت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح أمس، ملفي الاتهام والدفاع في قضية تحقيق مع سيدة أعمال مطلوبة بالإنتربول للمحاكمة خارج البلاد، تواجه تهم تحرير (5) شيكات مرتدة بقيمة (33.267) مليون درهم إماراتي، لرجلي أعمال إثر تعاملات تجارية بينهما، وصدرت في مواجهتها ثلاثة أحكام غيابياً بعد هروبها من دول الخليج العربي وعودتها إلى السودان، وحددت المحكمة جلسة للتقرير بشأن إحالتها للمحاكمة بدولة الإمارات أو عدمها حسبما تراه المحكمة من بينات، عقب تقديم المرافعات الختامية.

وتعود تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن سيدة الأعمال المطلوبة بالإنتربول حررت لشاكٍ (5) شيكات مرتدة بقيمة (33.267) مليون درهم بإمارة دبي، وكان ذلك مقابل عمل تجاري بينهما متعلق بمجال العقارات، وأشار إلى أن هنالك مديونية على المطلوبة، وعند تقديم الشيكات اتضح أن الحساب خالٍ من الرصيد، لذا ارتدت الشيكات، وبعدها هربت المطلوبة من البلاد، فتم تعميم نشرة بقسم شرطة دبي وتدوين بلاغ، بموجبه خاطبت نيابة الإمارات وزارة العدل الإمارتية التي بدورها خاطبت نظيرتها السودانية وطالبت بتسليم المتهمة إليهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)