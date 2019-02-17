الهلال يتعادل ودياً مع باور ديناموز

تعادل الهلال مع باور ديناموز، بهدف لكل، في اللقاء الودي الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب باور ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي الأحد المقبل، في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية وقد لعبت المباراة على ثلاثة اشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، حيث انتهى الشوط الأول سلبياً وسجل باور هدفه الأول في الشوط الثاني من ركلة جزاء واهدر شرف الدين شيبوب ركلة جزاء للهلال، فيما ادرك اطهر الطاهر التعادل من ركلة حرة مباشرة وقد أشرف على المباراة المدرب التونسي المقال اراد الزعفوري الذي أشرك اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة نكانا والذين شاركوا كبدلاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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