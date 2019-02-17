تعيين (21) معتمداً جديداً لمحليات جنوب دارفور

أصدر والي جنوب دارفور، آدم الفكي، مرسوماً ولائياً بتعيين (21) معتمداً لمحليات الولاية، حيث عين يحيى آدم عبدالبنات معتمداً لبلدية نيالا، وإسماعيل يحيى عبدالله معتمداً لمحلية نيالا شمال، الفاضل يحيى معتمداً لمحلية بليل، محمد عيسى عبدالرحمن معتمداً لمحلية برام.

كما عين علي آدم حسن معتمداً لمحلية نتيقة، محمد الدوم زايد معتمداً لكبم، إدريس إبراهيم عبدالله معتمداً لكتيلا، عبدالمنعم أمبدي متعمداً لمحلية الرهيد، محمد يحيى السلام، المهندس الصافي محمد الطيب محلية مرشنج، ومحمد الأمين أبوجا معتمداً لعد الفرسان.

وتولى كمال حمد الله محلية الردوم، حبيب الله عمر (الوحدة)،عثمان التوم أحمد (السنطة)، د. أبوالقاسم عمر قندولي (شطاية)، محمد إبراهيم عمر (كاس)، صالح أحمد رجال (دمسو)، د. آدم محمد كبس (تلس)، محمد عيسى باسي (شرق الجبل)، د. الصادق إسماعيل عيسى (قريضة)، محمد علي الشريف (أم دافوق).

ولفت الفكي في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، بحسب شبكة الشروق – إلى أن الشباب يمثلون نسبة عالية، وكذلك أساتذة الجامعات في حكومته، مشيراً إلى تكوين صندوق لمعاش الناس برعايته الشخصية ودعم مقدر للصندوق سيعلن بعد أداء الوزراء للقسم يوم الإثنين.

وأفاد بأن المراسيم الجديدة أعطت معتمدي المحليات سلطة تمثيل الوزراء في المحليات وكونهم أعضاء في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ضرورة تطوير تجارب الشباب في الحكم ورعايتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)