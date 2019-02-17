عقوبات رادعة لـ(6) فتيات يتعاطين ويتاجرن بالمخدرات

قضت محكمة النظام العام بتوقيع عقوبة رادعة في مواجهة (6) فتيات بالسجن (6) سنوات وألزمتهن بدفع غرامة مبلغ (15) ألفاً في مواجهة كل مدانة، بعد أن تم القبض عليهن في منزل خمور بلدية وبحوزتهن (213) قندول حشيش و(1134) حبة كبتاغون و(357) حبة ترامادول، وتم اقتيادهن إلى قسم الشرطة.

وتعود التفاصيل إلى أن المدانة الثالثة تمتلك عربة (برادو)، وكانت تأتي إلى المنزل الذي تباع فيه الخمور البلدية باستمرار بين أسبوع وآخر على متن العربة هي وثلاث من صديقاتها المدانات، وبعدها تم القبض على متهم بحوزته (3) حبات ترامادول، حيث أقر بأنه اشتراها من نفس المنزل الذي تأتي إليه المدانات، ولم تجد الشرطة دليلاً في ذلك الوقت، وبعدها توافرت معلومة إلى شرطة المكافحة عن المدانات، حيث باشرت الشرطة تحرياتها، وبعد الرصد والمتابعة داهمت المنزل وألقت القبض على المدانات ومتهمين آخرين، وتم تفتيشهم ولم يعثروا على أي شيء، حيث طلب منهم فتح السيارة، وتم تفتيشها والعثور على المعروضات في داخلها وتم أخذها إلى قسم الشرطة، وإرسالهن إلى المعامل الجنائية التي أدلت بأنهن يتعاطين المخدرات، وتم بحسب صحيفة آخر لحظة تدوين بلاغ في مواجتهن تحت المواد (16أ/15أ) وتحويلهن إلى المحكمة التي أصدرت عليهن القرار، وأمرت أيضاً بإبادة المعروضات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)