لجان برلمانية لتقصي الحقائق تطوف الولايات عقب الاحتجاجات

أعلنت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، يوم الأحد، عن تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول التظاهرات التي شهدتها عدد من ولايات السودان نتيجة للأزمة الاقتصادية أخيراً، ونبهت إلى أن اللجان ستقوم بزيارات ميدانية للولايات لتفقد المتضررين من الأحداث.

وقال نائب رئيس اللجنة أزهري وداعة الله، إن اللجنة قامت بزيارة للنائب العام ووقفت على سير التحقيقات، مبيناً أن القانون سيأخذ مجراه من أجل تحقيق العدالة.

وأوضح أن اللجنة ستقوم يوم الإثنين بزيارة للولاية الشمالية تستغرق ثلاثة أيام، وذلك للاطمئنان على الأوضاع بالولاية خاصة الأمنية بعد الأحداث والمظاهرات التي شهدتها. وتشمل الزيارة محليتي دنقلا ومروي، لتفقد المتضررين.

وأبان أن اللجنة، خلال زيارتها للولاية الشمالية، ستلتقي والي الولاية، والجهاز التشريعي، والنيابة العامة، بجانب زيارتها للمتضررين.

وأشار وداعة الله، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى تشكيل أربع لجان للاطمئنان على أحوال الولايات. وأن هناك لجنة ستقوم بزيارة لولاية القضارف الأربعاء، ولجنة أخرى لزيارة ولاية نهر النيل، فضلاً عن أن هناك لجنة بالفعل قامت بزيارة لولاية النيل الأبيض واطمأنت على الأحوال فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)