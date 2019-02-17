جنرال إثيوبي قائداً للقوات الأممية بأبيي

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، الجنرال الإثيوبي محاري زودي، في منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيسفا” في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا أن جوتيريس عين الجنرال محاري زودي خلفاً لغبري ماريام أدهانا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديده ولاية “يونيسفا” في أبيي لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 أبريل 2019.

وحذر بحسب شبكة الشروق – من أن هذا التمديد الأخير مالم يحرز السودان وجنوب السودان تقدماً ملموساً في ترسيم الحدود.

وتأسست قوة “يونيسفا” في يونيو 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في “أبيي”.

يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 2005.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)