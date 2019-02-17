الاتحاد الأوروبي يموِّل مشروعات للنازحين في دارفور بـ46 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي رصد 46 مليون يورو للخدمات الخاصة بالنازحين واللاجئين في السودان، بصفة خاصة دارفور.

وطالب سفير الاتحاد الاوروبي بالسودان، جين مايكل، خلال زيارته لمفوضية العودة الطوعية ولقائه بمفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين، تاج الدين ابراهيم الطاهر، اليوم الأحد، بحضور مدير برنامج إدارة الهجرة والنزوح بالاتحاد، بيوتر زايو روسكي، بضرورة التنسيق الجيد لتنفيذ مشروعات استراتيجية تنمية دارفور .

وقال إن الاتحاد الأوروبي أنشأ مشروعات في ولايات دارفور خلال الفترات الماضية ضمن تنفيذ استراتيجية تنمية دارفور، مؤكدا أن الاتحاد سينفذ المشروعات عبر المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد دعم في الفترة الماضية خدمات المياه والتدريب المهني في دارفور.

وأضاف أن خطة الاتحاد الاوروبي للمرحلة المقبلة في دارفور تشتمل على مشروعات في مجال الصحة وبناء القدرات واعادة الادماج وخدمات المجتمعات المضيفة للنازحين والعائدين، مؤكدا ان نطاق عمل الاتحاد خارج المدن امتد الي 85 كيلو متر بدلا عن 20 كيلو متر مما يعني تحسن الاحوال الامنية بدارفور معلنا تعاونه مع المفوضية في اطار استراتيجية تنمية دارفور.

ووعد مايكل بالاطلاع على خطة مفوضية العودة الطوعية للعام 2019م وابلاغ المفوضية بالمشروعات التي سيتم الموافقة على تمويلها ضمن هذه الخطة .

من جهته، أشاد مفوض العودة الطوعية واعادة التوطين تاج الدين ابراهيم الطاهر بزيارة سفير الاتحاد الاوروبي للمفوضية وقال إنها دليل على اهتمام الاتحاد الاوروبي بدعم واسناد الاستقرار والسلام في دارفور .

واشار الي اهتمام المفوضية بتهئية الظروف الملائمة للعودة الطوعية والاستقرار في دارفور، مشيرا إلى ان المفوضية قد قامت باجراء مسح بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين على مستوى الولايات وانه من خلال المسح تم حصر قرى العودة الطوعية والعائدين وانها علىي ضوء ذلك وضعت خطة العودة الطوعية للعام 2019 بناءً على بيانات واحصاءات المسح الذي تم في دارفور .

واكد ان المفوضية عرضت الخطة على الشركاء الفاعلين في مجال العودة الطوعية على المستوى ي الاتحادي و الولائي وان الشركاء ابدوا ملاحظاتهم وتمت مراجعة الخطة واعدادها بناءً على التعديلات والملاحظات .

وقال الطاهر، ان المفوضية تعول كثيراً على الشركاء، خاصة الاتحاد الاوروبي الذي من خلاله يمكن للشركاء ودول الاتحاد القيام بدعم واسناد العودة الطوعية، مؤكدا ان الظروف الان مهيأة تماما نتيجة للامن والاستقر ودليل علي ذالك الانتشار الكبير للمنظمات الدولية والوطنية في مناطق العائدين.