والي شمال دارفور يعلن تبرعه بمليار جنيه لمبادرة تجميل الفاشر

أعلن والي ولاية شمال دارفور، الشريف سموح، تبرعه بمبلغ مليار جنيه دعماً لأنشطة وبرامج المبادرة، وفق ما نقلت شبكة شمال دارفور الإخبارية، دون أن تحدد ما إذا كان سيدفع مبلغ التبرع من خزانة الحكومة أم من ماله الخاص.
إلى ذلك، استعرض رئيس مبادرة تطوير وتجميل مدينة الفاشر، محي الدين شوقار، كافة أنشطة وبرامج المبادرة خلال السنوات الماضية والمشروعات التي تم تنفيذها في القطاع الصحي وإصحاح البيئة، وأشار إلى خطة المبادرة للمرحلة المقبلة نحو تطوير وتجميل مدينة الفاشر من خلال إنشاء بوابات ذات قيمة جمالية راقية لمدينة الفاشر.
واكد شوقار ان المبادرة عبارة عن وعاء جامع يضم كافة شرائح الشباب بالمدينة للمساهمة والمساعدة في تنمية وترقية مدينة الفاشر .
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