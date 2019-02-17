الأمن السوداني يوقف مصور رويترز عن العمل

أوقف جهاز الأمن السوداني؛ مصور وكالة أنباء "رويترز" عن العمل بالسودان؛ وسحب منه بطاقة العمل الصحفي. وأفادت مصادر أن الأمن استدعى؛ الجمعة الماضية؛ الطيب صديق؛ وابلغه عدم رضاء السلطات عن نقل وكالات الأنباء والفضائيات للفيديوهات والصور للاحتجاجات في السودان. وأوقفت جهاز الأمن السوداني؛ عدد من مراسلي الوكالات والقنوات الفضائية عن العمل مع بداية الاحتجاجات في السودان وسحبت بطاقات بعضهم؛ من بينهم مراسلين في قناة الجزيرة ومدير مكتب قناة العربية سعد الدين حسن ومراسل وكالة الأناضول بهرام عبد المنعم.

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