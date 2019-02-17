الحكومة تهدد بإجراءات قانونية ضد أحزاب المعارضة

قال وزير الدولة الإعلام السوداني؛ مأمون حسن؛ أن الحكومة رصدت افعال سالبة تنفذها احزاب المعارضة الموقعة على (إعلان الحرية والتغيير) خلال الاحتجاجات؛ وأضاف لن نسمح بالتخريب وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وجدد الوزير في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية؛ المقرب من السلطات الامنية؛ اليوم (الاحد) رفض الحكومة لاي ممارسات سياسية خارج اطارالقانون والدستور.

وأكد مامون؛ أن الاجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة في مواجهة بعض الاحزاب المعارضة ستكون وفق الاحداث التي ترتكب.

وأضاف حريصون على الخطاب السياسي وان تكون هنالك مساحة للحرية؛ مشيرا الى ان الحكومة لاترفض إقامة الاحزاب برامج في دورها شريطة ان لا تتعدى القانون والدستور؛ مؤكدا أن الدولة ستقوم بواجباتها في حماية المواطنيين.

ويذكر ان وزير الاعلام سبق وان كشف عن اجراءات قانونية ستتخذ في مواجهة الاحزاب التي تقود الاحتجاجات في السودان؛ متهما اياها بالدعوة الى العنف والارهاب الفكري واعلانها تغيير النظام بالقوة.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة تطالب برحيل الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ عن الحكم؛ شقط خلال الاحتجاجات عشرات القتلى والجرحى.