وزير الصحة يؤكد دور منظمة إنفاذ البصر في مكافحة التراكوما

وقعت وزارة الصحة الإتحادية ومنظمة إنقاذ البصر ومقرها لندن، على تجديد اتفاقية عمل المنظمة لخمس سنوات قادمة في مجال مكافحة التراكوما بالبلاد.

ووقع عن حكومة السودان وزير الصحة الإتحادي، الخير النور المبارك، فيما وقع عن المنظمة مديرها العام، سايمون بوش.

وأكد وزير الصحة الإتحادي، الخير النور المبارك، على الدور الكبير الذي تقوم به منظمة إنقاذ البصر واشاد بعملها في ولايات دارفور في مجال مكافحة مرض التراكوما.

وأكد دعم المنظمة لإستمرار عملها بالصورة المطلوبة وتوفير المعينات المطلوبة وأوضح ان الاتفاق يهدف الى تأهيل الكوادر الطبية العاملة في مجال مكافحة التراكوما واجراء العمليات الجراحية والثقيف الصحي واجراء المسوحات المتعلقة بمرض التراكوما في جميع ولايات السودان، الى جانب تطوير مؤسسات الخدمة الصحية.

من جانبها كشفت المنسق القومي لبرنامج مرض التراكوما نائب مدير مكافحة العمى بالصحة الإتحادية، بلقيس الخير الشفيع، الدور الكبير الذي تقوم به منظمة إنقاذ البصر، في مجال مكافحة مرض التراكوما.

فضلا عن تدريب الكوادر وتأهيل المؤسسات واوضحت أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ ما تبقي من أعمال.