موجز "السودان 365".. تظاهرات بالأحياء.. وتهديدات للأحزاب المعارضة

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الشرطة تفرق موكبا في الخرطوم.. والنتيجة مؤسفة

فرقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، موكبًا للمتظاهرين، فيما أعلنت لجنة الأطباء وفاة أحد المحتجين أثناء تصدي قوات الأمن للمظاهرة.

وتتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المدن السودانية، للمطالبة بإسقاط نظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير، والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية.

أول تعليق من الجامعة العربية على مظاهرات السودان

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام حسام زكي، أن ما يحدث في السودان من مظاهرات خلال هذه الفترة هو شأن داخلي.

وأضاف ” زكي” من خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، وذلك لعرض أهم مجالات ونشاطات الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018 على الجميع.

حيث أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية من خلال تصريحاته الإعلامية اليوم، انه لم يُطلب من جامعة الدول العربية التدخل أو المساعدة فيما يحدث بالدولة السودانية.

وأشار إلى أنه في تلك الحالة ليس للجامعة العربية دخل فيما يحدث بالدولة السودانية حيث انه شأن داخلي.

مقتل واصابة مواطنين في تجدد التظاهرات بمدينة بحري

تجددت الاحتجاجات في مدينة بحري بعد فض قوات الشرطة السودانية؛ بالغاز المسيل للدموع؛ اليوم ( الاحد) الموكب الرئيسي الذي انطلق من السوق الكبير في مدينة بحري.

وقال شهود عيان لــــ"السودان365" أن التظاهرات انتقلت الى احياءالمدينة (الشعبية؛ المزاد؛ الديوم) وخرج المئات في مواكب حاشدة لمواصلة التظاهرة التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين؛ والقوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

وقالت مصادر أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط السوق؛ قبيل انطلاق الموكب؛ فرقت التجمعات واعتقلت العشرات من المواطنين.

وأضافت ان قوات مكافحة الشغب اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ اوقع اختناقات وسط المواطنيين؛ تم اسعافهم الى المستشفى في بحري.

وأكدت لجنة إطباء السودان المركزية؛ وفاة المواطن ابوبكر عثمان يوسف؛ اختناقا بالغاز المسيل للدموع بمدينة بحري التي شهدت تظاهرات حاشدة تطالب باسقاط الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها الرئيسية بــــ(الفيس بوك) أن كل المحاولات فشلت في اسعاف المواطن.

وقال شهود عيان ان احد البائعين اصيب بعبوة للغاز المسيل للدموع في احدى عينه؛ اصيب بنزيف حاد؛ ولايزال يخضع للاسعاف في مسشتفى بحري.

البشير: السلطة لم تكن يوما غاية

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، إن الحكم "لم يكن يوما غاية" لديه، مشيرا إلى أن السودان "سيخرج من أزمته أكثر قوة"، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأوضح البشير في كلمة أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي، أن "السلطة والحكم لم يكونا يوما غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة، بالتركيز على الجانب الروحي".

ولفت الرئيس السوداني إلى أن "ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة".

التضحم في السودان قد يتراجع العام الحالي

توقع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، على غرار الانخفاض الذي شهده المؤشر في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث بلغ 43.45 في المائة منخفضاً من 72.94 في المائة.

وأثار هذا التوقع ردود أفعال واسعة في السودان، حيث شكك خبراء اقتصاديون في مصداقية الأرقام التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء، خصوصاً وأن البلاد تمر بضائقة معيشية وتعاني من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية قادت لاحتجاجات شعبية واسعة.

وشهد التضخم في الريف والحضر انخفاضاً خلال يناير، فبلغ 41.58 في المائة و44.62 في المائة على التوالي، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي بلغ خلاله معدل التضخم في الحضر 68.25 في المائة وفي الريف 76.81 في المائة.