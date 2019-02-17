ابو قردة نحتاج إلتزام صارم لإنفاذ الإصلاح

قال وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بحر إدريس ابو قردة إن عملية إصلاح الخدمة المدنية تحتاج إلى إلتزام سياسي صارم لإنفاذ مطلوبات الإصلاح، وأضاف في الورشة القطاعية للشمال بمدينة مروي اليوم (عملية الإصلاح يجب أن تتم من القاع إلي القمة لا عمل نخبوي مركزي، ولذلك بدأنا في الوزارة بالاستماع ألي الولايات المختلفة قبل أن نعقد الورشة المركزية بالخرطوم) .
ودعا إبو قردة حسب وكالة السودان للانباء "سونا"إلى تغيير السلوك العامل لدى الفرد العامل بترك القيم السالبة وتعزيز القيم الايجابية والمشاركة في صنع القرار وعدم الركون لمن يقاومون التغيير، وطالب وزير العمل العاملين بالخدمة المدنية العمل بهمة، زيادة للانتاج والانتاجية بما يضع بلادنا في مصاف الدولة المتقدمة .
من جهتها دعت وزير الدولة بوزارة ديوأن الحكم الإتحادي د. تابيتا بطرس شوكاي إلى التناول الشفاف والعميق لمشكلات الخدمة المدنية وتعافيها من امراض الجهوية والقبلية والتمكين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
والي الولاية الشمالية ياسر يوسف إبراهيم قال أن الامم التي نهضت من حولنا أنما فعلت ذلك بخدمة مدنية متطورة وفاعلة، وأضاف (لا نزال بحاجة لمعالجات جوهرية عميقة للخدمة المدنية نواجه فيها المشكلات بكل صرامة وشفافية) .
ودعا يوسف الى محاربة البيروقراطية، وإعتبر أنها تعيق مشروعات التنمية الكبيرة، وزاد يجب أن يعي الموظف العام أنه خادم لمن يطلب الخدمة من الجمهور وليس ممتناً عليهم .
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