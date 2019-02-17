دراما سودانية في تلفزيون تشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قدم التلفزيون القومي مجموعة من الأعمال الدرامية السودانية لتلفزيون تشاد، منها المسلسلان الشهيران (دكين) و(سكة الخطر)، والسلسلة الكوميدية لفرقة الأصدقاء (متاعب)، كما سيقوم التلفزيون خلال الفترة القادمة بابتعاث فرق عمل للعاصمة التشادية أنجمينا، تسجيل عدداً من البرامج والجولات الإعلامية المتخصصة، يستضيف فيها قادة البلاد ورموز المجتمع وأبناء الجالية هناك، خاصة أن هناك كثيراً من القواسم والروابط المشتركة التي تجمع بين شعبي البلدين.

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