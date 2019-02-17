العاهل المغربي يخلع عباءته أمام ملك إسبانيا وزوجته… لهذا السبب الطريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خلع العاهل المغربي الملك محمد السادس عباءته، وأعطاها لملكة إسبانيا، دونا ليتيسيا، لأنها شعرت بالبرد.

وخلال زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى المغرب، قدم الملك محمد السادس، على تصرف لطيف خلال سهرة نظمت للاحتفال بمجيء ملك إسبانيا وزوجته، وذلك وفقا لموقع “هسبريس” المغربي.

وأوضح الموقع المغربي، أن “الملك أعطى عباءته للملكة الإسبانية حينما شعرت بالبرد في نهاية السهرة”.

وكانت زوجة الملك الإسباني، الملك فيليب السادس، قد ارتدت خلال السهرة فستانا أبيض شفافا في الجزء العلوي، لكن في نهاية الحفل ظهرت مرتدية عباءة بيضاء لملك المغرب. وتعتبر العباءة البيضاء الذي يطلق عليها اسم “سلهام” قطعة رمزية في الموروث المغربي ورمزا للأناقة.

وكان العاهل المغربي محمد السادس، أجرى مباحثات مع نظيره الإسباني فيليبي السادس، في مستهل الزيارة الرسمية التي بدأها العاهل الإسباني للمغرب الأربعاء الماضي.

ووقع المغرب وإسبانيا 11 اتفاقيات تعاون في مجال محاربة الجريمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية، والاستثمار والطاقة، وفقا للقناة المغربية الرسمية. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور العاهل المغربي محمد السادس ونظيره الإسباني الملك فيليبي.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين المغرب وإسبانيا، أما الثانية فهي بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، ووقعها وزيرا داخلية البلدين عبد الوافي لفتيت وفيرناندو غراندي-مارلاسكا غوميث.

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