اتهام شاب بتملك وإتلاف عربة

الخرطوم: تسنيم جدو حررت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أمام القاضي تاج السر محمد، ورقتي اتهام بالإتلاف والتملك الجنائي في مواجهة شاب بأخذ مبالغ مالية من داخل عربة رجل، ورد المتهم حول ما نسب إليه من اتهام بأنه مذنب وليس لديه شهود. وتتلخص وقائع البلاغ في أن الشاكي تقدم بفتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال قال فيه إن المتهم أخذ عربته بحجة التوجه بها لمشوار إلى السوق العربي، وكان بداخل العربة مبلغ (120) ألف جنيه، وخلال يومين تصرف المتهم في جزء من المبلغ قدره (58) ألف جنيه، كما قام بإتلاف عربة الشاكي، مما دفع بالشاكي أن يدون بلاغاً في مواجتهه، وتم القبض على المتهم، وبالتحري معه أفاد بأنه تصرف في المبلغ لمصلحته الشخصية، حيث اشترى ساعة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه وملابس بسعر اثنين ألف جنيه وهاتفاً ذكياً، فيما صرف بقية المبلغ على البنات، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادتين (180/182) من القانون الجنائي المتعلقتين بالإتلاف والتملك الجنائي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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