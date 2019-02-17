النائب الأول يترأس اجتماعاً لمشروعات التنمية والخدمات بالقضارف

ترأس النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، يوم الأحد، الاجتماع الخاص برعاية مشروعات التنمية والخدمات بولاية القضارف، بحضور والي الولاية، مبارك محمد شمت، وعدد من الوزارات وممثلين عن المؤسسات ذات الصلة.
وأوضح شمت في تصريح صحفي، أن الهدف من الاجتماع الترتيب لتكوين لجنة دائمة لرعاية مشروعات الولاية، وعلى رأسها مياه القضارف وطريق الفاو- المفازة- الحواتة.
وأعرب عن تقدير الولاية للدعم الكبير والرعاية التي توفرها الدولة لمشروعاتها في كافة المجالات.
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