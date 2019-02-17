ميليشيا الحوثي تقصف المدنيين في حيس بالحديدة

قصفت مبليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالقذائف، حسب ما أورد موقع المشهد العربي، اليوم الأحد.
وكشفت مصادر محلية، عن قيام ميليشيات الحوثي بقصف منزل يمني بقذائف الهاون، وقد ألحقت أضراراً به وبممتلكاته في المنزل. وفق الموقع.
وتحدث صاحب المنزل عن قيام الانقلابيين الحوثيين باستهداف منازل المدنيين بشكل يومي، كما تحدث عن تعرض منزله للقصف بقذيفة هاون وتطايرت شظايا القذيفة في أرجاء المنزل.
وتواصل ميليشيات الحوثي قصفها المستمر على منازل المدنيين واستهدافها بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بشكل يومي.
وكثفت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية منذ لحظاتها الأولى، ورفضت الالتزام ببنود الهدنة وتنصلت عن كل المواثيق الأممية.
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