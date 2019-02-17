شهدت العديد من أحياء الخرطوم بحري اليوم إنتشار كثيف للقوات الامنية وذلك نتيجة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير وتحسبا من تزايد إعداد المشاركين في التظاهرات، وقد تعرضت منازل كثيرة لالقاء القنابل المسيلة للدموع في داخلها من قبل قوات الأمن .

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأمنية تطلق البمبان داخل المنازل بالاحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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