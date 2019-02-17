شهدت مدينة الخرطوم بحري تظاهرات ضخمة في عدد من أحيائها المختلفة المزاد والشعبية والديوم وشمبات والدناقلة ، إضافة إلى آلاف الثوار من الشابات والشباب الذين تجمعوا في قلب المحطة الأوسطى بحري حيث تحركوا عبر شارع الكنائس متجهين إلى سوق بحرى

كانت هذه تفاصيل خبر بحري موكب الشهداء شاهد بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.