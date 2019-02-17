الشرطة تفرق موكبا في الخرطوم.. والنتيجة مؤسفة

فرقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، موكبًا للمتظاهرين، فيما أعلنت لجنة الأطباء وفاة أحد المحتجين أثناء تصدي قوات الأمن للمظاهرة.

وتتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المدن السودانية، للمطالبة بإسقاط نظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير، والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية.