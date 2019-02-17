البشير يخاطب مؤتمر دولي للمعادن الإثنين

تنطلق فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للمعادن يوم غدٍ الاثنين بقاعة الصداقة بتشريف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.

واكد وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر خلال لقائه باللجنة التحضيرية العليا للمعرض والملتقى أن الملتقى يأتي في إطار الترويج لإمكانات البلاد والموارد المعدنية التي تزخر بها البلاد، واشار لتوجه الدولة نحو مضاعفة الإنتاج لسد الفجوة الاقتصادية في الميزان التجاري.

من جانبه أكد المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية رئيس اللجنة العليا للملتقى د.محمد ابوفاطمة أن المتلقى يتميز بمشاركات إقليمية ودولية و43 شركة استكشاف ومطوري الأعمال وكبار المنتجين على مستوى العالم، وابان أن مشاركة الدول إقليمياً ودولياً تفتح نوافذ اقتصادية جديدة تساعد في انتقال البلاد إلى آفاق أرحب.

وأضاف أبوفاطمة أن السودان يعول كثيراً على الدور الكبير للشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين والانتقال به تقنياً لآفاق أوسع وفرصة لاستكشاف إمكانات السودان الهائلة غير المستغلة،واضاف الملتقى سيناقش قضايا التعدين من خلال أوراق علمية يقدمها نخبة من العلماء السودانيين والأجانب.